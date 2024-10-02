مسرور بارزاني: سنحقّق فوزاً عظيماً في هذه الانتخابات

التقى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بطلبة وشباب وشابات إقليم كوردستان، وذلك دعماً لقائمة الحزب الديمقراطي في انتخابات برلمان الإقليم.

وخلال كلمةٍ أمام مئات من طلبة وشباب وشابات الإقليم، قال مسرور بارزاني: بأصواتكم إن شاء الله سنحقق فوزاً عظيماً في هذه الانتخابات”.

وأضاف: بعض الأحزاب السياسية حاولت باستمرار “إحباط شباب إقليم كوردستان، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاء لإعادة الأمل إلى شباب جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان”.

ووصف مسرور بارزاني الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان بأنها “حاسمة”، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية بالأساليب المدنية والديمقراطية خلال حملاتها الانتخابية.

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان ستعكس توجهات المواطنين وتبين الحزب الذي سيحظى بدعمهم، لافتاً إلى أن تفوق الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كافة الاستحقاقات الانتخابية نابع من دوره الأساسي في تأسيس تجربة الإقليم وحمايتها.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه سجل حافل من الإنجازات، مشيراً إلى أن أيّ حزب آخر لم يتمكن من تحقيق النجاح دون دور الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبيّن مسرور بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يسعَ إلى ترهيب الناس أو جذبهم بالإكراه، بل يطمح إلى أن يكسب محبتهم ودعمهم عن طريق المودة والاحترام.

وأضاف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحزب لم يكن عدائياً أبداً، بل كان دائماً يدعو إلى السلام، ويسعى لدفع كوردستان نحو التقدم من خلال التعاون والعمل المشترك.

ووجه مسرور بارزاني رسالة إلى الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان قائلاً: “عند مهاجمتكم للحزب الديمقراطي الكوردستاني، سواء لأغراض الدعاية الانتخابية أو لأي سبب آخر، عليكم معرفة حدودكم، لأنكم في نهاية المطاف ستعودون إلينا، فاتركوا مجالاً لنتمكن من مسامحتكم”.

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