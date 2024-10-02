إقليم كوردستان يزف بشرى تعيين أكثر من 4 آلاف مدرس جامعي

أصدرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، قراراً بتعيين 4,104 مدرسين في قطاع التعليم العالي، وذلك بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم (4142) الصادر في 28 آب/أغسطس 2024.

ويهدف القرار إلى دعم الجامعات والمعاهد العليا عبر توظيف كفاءات جديدة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وجاء هذا الإعلان في إطار رسالتين صادرتين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطلعت عليهما وكالة شفق نيوز حملتا الرقمين (18617) و(18619) بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2024، وتضمنت الرسالتان الموافقة على تعيين المدرسين المدرجين ضمن قوائم المرشحين بناءً على معايير الوزارة وشروط الاختيار الصارمة.

وأكدت الوزارة أن المدرسين الذين سيبدأون عملهم قد اجتازوا مراحل التدقيق المطلوبة، وأنه لن يتم إعادة النظر في الأسماء المعلنة أو نقلهم إلى مؤسسات حكومية أخرى، كما أن رواتبهم ستكون على عاتق حكومة الإقليم فقط.

وأشار رئيس ديوان مجلس الوزراء، نوميد صباح عثمان، خلال رسالة رسمية اطلعت عليها الوكالة، إلى أن العملية بدأت بالفعل، حيث تضمنت القوائم أسماء مدرسين مرشحين، الذي تم اختياره ضمن السلسلة الأولى .

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور آرام محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صحفي اطلعتعليه وكالة شفق نيوز بأن جميع الإجراءات المتعلقة بتعيين المدرسين ستتم خلال أسبوع واحد، مضيفاً أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم العالي في الإقليم.

وأشار إلى أن هذه التعيينات تأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز العملية التعليمية وتلبية احتياجات المؤسسات الأكاديمية، مؤكداً أن هذا القرار يُعتبر جزءاً من رؤية أشمل لإصلاح قطاع التعليم العالي، وأن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات مشابهة لدعم القطاعات الحيوية، وأن هذا التعيين سيسهم في رفع كفاءة الجامعات والمعاهد العليا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير قطاع التعليم العالي في إقليم كوردستان، حيث يعاني القطاع من نقص في الكوادر الأكاديمية، ويهدف القرار إلى دعم الجامعات والمعاهد لسد الفجوات التعليمية وتعزيز جودة التعليم في الإقليم.

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