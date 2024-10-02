شخصية دينية مؤثرة تتدخل

إسرائيل تجهز 35 هدفاً واغتيالاً في العراق والسوداني يكلف الحكيم بالتحرك

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن مصادر مقربة من الإطار التنسيقي، أن تل أبيب حددت 35 هدفاً واغتيالاً داخل العراق يمكن تنفيذها، ولأجل ذلك طلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من 3 شخصيات شيعية مؤثرة، إحداها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، التدخل والتوسط لإقناع الفصائل بعدم التصعيد والانخراط في حرب لبنان.



وقالت المصادر في تصريح للشرق الأوسط، إن “مخاوف تراود السوداني وقوى الإطار التنسيقي من ردة الفعل الأمريكية والإسرائيلية على انخراط الفصائل في الحرب”، رغم تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن “الأطراف العراقية حافظت على تجنب التصعيد”.

وأشارت المصادر إلى أن “السوداني يركز في هذه المرحلة الحرجة، على إرسال رسائل للآخرين تحذرهم من خطورة الموقف من التصعيد العسكري باتجاه أي هدف خارجي، وقد استعان إلى جانب الحكيم، بشخصية دينية مؤثرة وقائد لإحدى الفصائل، وسيطلب منهم التدخل بفاعلية لتهدئة الموقف وتجنب أي تصعيد.

لكن رغم ذلك، يقلل أحد المصادر من إمكانية استجابة بعض قادة الفصائل لمساعي السوداني أو غيره، إذ إنهم “مدركون لخطورة الموقف وحساسيته، ويفكرون في أن المعركة الحالية معركة وجود وتستهدف محور الممانعة بالصميم”.

وكانت “الشرق الأوسط” قد نقلت منذ أيام عن مصادر في لندن، أن “السلطات العراقية لديها مخاوف من لجوء فصائل تنضوي في إطار المظلة الواسعة للحشد الشعبي، إلى تصعيد هجماتها ضد إسرائيل”، خصوصاً بعد اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأمر الذي “يجر تداعيات صعبة على الداخل العراقي”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية