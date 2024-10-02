إقليم كوردستان: اوفينا بجميع التزاماتنا بخصوص استئناف الصادرات النفطية

أكد رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان د.اوميد صباح، اليوم الأربعاء، بأن حكومة الإقليم قد اوفت بجميع التزاماتها بخصوص استئناف الصادرات النفطية من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي .

وقال صباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل، وحضره مراسل (باسنيوز): “لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بجميع التزاماتها بما يخص استئناف الصادرات النفطية من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وما هو متبقٍ حاليا يتعلق بوزارة النفط العراقية من خلال تقديمها ضمانات للشركات النفطية العاملة في الاقليم بتوفير ودفع الكلف الحقيقية للإنتاج”.

واضاف “ليس لدينا أي مانع لاستئناف التصدير مرة أخرى، وفي أي وقت تمكنت فيه وزارة النفط الاتحادية من إقناع الشركات النفطية العاملة في الاقليم، وقامت بدفع الكلف الحقيقية للإنتاج”.

وأوضح صباح انه “من المقرر ان تجتمع الأطراف الثلاثة، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في كوردستان في اقرب وقت ممكن، ومن المحتمل ان تشارك اللجنة المالية أيضا في هذه الاجتماعات للتوصل الى حل دستوري والتعامل مع هذا الملف وفقا للمواد الدستورية”.

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