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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تنفيذ جملة مشاريع خدمية استراتيجية في محافظة دهوك وضواحيها

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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تنفيذ جملة مشاريع خدمية استراتيجية في محافظة دهوك وضواحيها

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن اصدار الموافقات الوزارية لتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتي تشمل اصلاح وتعبيد الشوارع ومد انابيب الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب في محافظة دهوك والمناطق المحيطة بها.

وأضافت الوزارة بأن المشاريع ستكون كالتالي:

1- مد خط لمياه الشرب في حي شاخكي ضمن مشروع گري باسي في دهوك.

2- تأهيل الشوارع في عدة أماكن من ناحية سيميل.

3- إنشاء شبكات الصرف الصحي ضمن حدود بلدية كلك.

4- مد انابيب الصرف الصحي بحي 11 اذار في سرسنك.

5- إنشاء وتجديد الطرق ومد انابيب الصرف الصحي في كەلەكچي.

6- تجهيز وتركيب خط المياه الرئيسي لقرية گەڤەرك في دهوك.

7- شراء وتوريد الوقود والمعدات اللازمة لمديرية ماء دهوك.

8- إعادة استخدام الخط الرئيسي من حي نزار إلى حي خبات – دهوك.

9- توفير التجهيزات المختبرية لمديرية ماء دهوك.

10- تنفيذ مشروع شبكة المياه بحي آزادي في ديرەلووك.

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