مدير مطار أربيل الدولي: رحلاتنا ستُستأنف قريباً

قال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، إن المجال الجوي في العراق وإقليم كوردستان فُتِح أمام الرحلات الجوية، لكن خطوط النقل، لم يتم إعادتها حتى الآن.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير النقل الاتحادي، رزاق محيبس السعداوي، إغلاق الأجواء العراقية تزامناً مع انطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، الأربعاء، أوضح هوشيار أن مطار أربيل مفتوح في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنهم ينتظرون سلطة الطيران المدني العراقي لاستئناف الرحلات من وإلى مطار أربيل.

وقال: أعتقد أن الرحلات ستُستأنف قريباً.

وأوضح مدير مطار أربيل الدولي، أنه تم إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في العراق وإقليم كوردستان.

وقال: في الوقت الحالي، لا توجد لدينا رحلات ملغاة.

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