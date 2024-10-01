رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير الروسي لدى العراق

تبادل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، اليوم الثلاثاء، الآراء حول علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، والانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية الانتخابات لإقليم كوردستان، معربين عن أملهما في أن اجراء الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع بشكل هادئ وناجح، كما استعرضا توقعاتهما بشأن نتائج الانتخابات والعملية السياسية في إقليم كوردستان.

وشغلت آخر تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط والتوقعات والتداعيات المحتملة، جانباً آخر من اللقاء الذي حضره أيضاً السيد القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية