أميركا ترسل فريقاً من 103 أعضاء لمراقبة انتخابات برلمان كوردستان

تراقب أكثر من 12 مؤسسة مختلفة وست قنصليات لدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وفلسطين الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وقال منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو لشبكة رووداو الاعلامية، إن أكثر من 480 شخصاً تم تسجيلهم كمراقبين لانتخابات برلمان كوردستان، بينهم 103 مراقبين أميركيين.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وفلسطين تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات، فيما من المتوقع أن ترسل فرنسا وكندا مراقبين للعملية”.

من ناحية أخرى، قال خبير الانتخابات هلشو عبد الفتاح لشبكة رووداو الاعلامية، إنه تم تسجيل 5024 شخصاً كوكلاء للأحزاب السياسية لمراقبة العملية الانتخابية.

مخالفات وشكاوى

وأشار منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في جزء من حديثه الى الانتهاكات التي تم تسجيلها مع بدء الحملة الانتخابية، موضحاً أنه تم تسجيل 40 مخالفة خلال الأيام الستة للحملة الانتخابية، كما سجلت مفوضية الانتخابات رسميا 16 شكوى حول الانتهاكات.

وأضاف أنه “تم تسجيل الخطاب الحاد واللغة الحادة للقادة كانتهاكات، وهو أكثر قسوة وتشهيراً من حملة الانتخابات السابقة”.

ونوّه الى أن “استخدام المساجد والأماكن العامة للدعاية الانتخابية يعد مخالفة، كما أن وضع الملصقات الدعائية على الأرصفة والمساحات الخضراء وإقامة عوائق مرورية يعد مخالفة أيضاً وتم تسجيلها في جميع الدوائر الانتخابية”.

انتهاء مرحلة الانذار

منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، لفت الى أن “مرحلة إنذار المرشحين والأحزاب السياسية من مخالفاتهم انتهت، وستقوم المفوضية العليا للانتخابات بفرض عقوبات مالية على من يرتكبون المخالفات من الأحزاب والمرشحين”.

وفيما يتعلق بالعقوبة المالية للأحزاب السياسية في حالة المخالفات، قال هلشو عبد الفتاح إن “بعض الأحزاب السياسية لا تستمع للعقوبات والانتخابات وتستمر في ارتكاب المخالفات في الحملة الانتخابية”.

وبحسب الخبير الانتخابي، فقد تم تسجيل العديد من المخالفات الانتخابية التي تهدد حياة المواطنين، خاصة في خلق عوائق مرورية وتعريض حياة السائقين والركاب والمشاة للخطر في الشوارع.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عدداً من انتهاكات الحملات الانتخابية والعقوبات بناءً على قانون برلمان كوردستان رقم 1 لعام 1992، بما في ذلك:

– يمنع استخدام المباني الحكومية لتعليق الملصقات.

– حسب إرشادات وزارة البلديات يمنع وضع الصور والملصقات على المساحات الخضراء وبين الشوارع والحدائق العامة.

– لا يجوز تعليق الصور والملصقات على الإشارات المرورية أو تعليقها في الساحات.

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