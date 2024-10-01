أكتوبر 01, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الناتو: نعمل بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان لبناء قوةٍ أمنية صلبة

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فى :أخبار عــامة
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الناتو: نعمل بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان لبناء قوةٍ أمنية صلبة

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، إنهم يعملون بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان والعراق لبناء قوة أمنية صلبة لمحاربة داعش.

وقال روته في تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الثلاثاء، إن حلف الناتو يعمل بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان والعراق لبناء قوةٍ أمنية صلبة لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف: نولي أهمية كبيرة للسيادة العراقية، ونعمل بشكلٍ وثيق مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وتابع: سنراقب قواتنا في العراق لمحاربة داعش ونتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

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