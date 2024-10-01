الناتو: نعمل بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان لبناء قوةٍ أمنية صلبة

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، إنهم يعملون بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان والعراق لبناء قوة أمنية صلبة لمحاربة داعش.

وقال روته في تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الثلاثاء، إن حلف الناتو يعمل بشكلٍ وثيق مع إقليم كوردستان والعراق لبناء قوةٍ أمنية صلبة لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف: نولي أهمية كبيرة للسيادة العراقية، ونعمل بشكلٍ وثيق مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وتابع: سنراقب قواتنا في العراق لمحاربة داعش ونتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

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