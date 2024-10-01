اغتيال هادي العامري وقادة فصائل ضمن بنك أهداف إسرائيل!

– إذاعة مونت كارلو

يعقد الإطار التنسيقي الشيعي في العراق بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اجتماعا طارئاً لبحث التطورات الخطيرة في لبنان، وتحدثت الفصائل العراقية عن اجتماعات متواصلة لتحديد الخطوة المقبلة، بينما كشفت مستشارية الأمن القومي العراقي عن وجود بنك أهداف عراقية سوف تهاجمها إسرائيل.

وفقاً لمستشارية الأمن القومي العراقي، هناك بنك أهداف داخل العراق ستقوم إسرائيل بضربها، وهذا مرتبط بحدوث تصعيد إقليمي خطير وحرب إقليمية واسعة، وأيضاً بالسقف الذي ستذهب إليه الفصائل العراقية في مواجهة إسرائيل.

أهم هذه الأهداف العراقية التي ستهاجمها إسرائيل، هي مواقع الفصائل العراقية المنضوية في إطار ما يسمى فصائل المقاومة الإسلامية العراقية بالتحديد في منطقة القائم ومنطقة البوكمال وهي منطقة حدودية عراقية سورية.

ومن الأهداف المهمة كذلك معسكرات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلحة بينها فصائل المقاومة بالتحديد في جنوب بغداد في مناطق اللطيفية والمحمودية وفي محافظة بابل جنوب بغداد.

هذه المناطق والمدن تضم معسكرات مهمة جداً للفصائل العراقية، ومن بينها مواقع للفصائل في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، على الحدود العراقية الإيرانية، ومنطقة الحدود العراقية – الإيرانية ستكون هدفاً للغارات الإسرائيلية.

وحسب معلومات المستشارين في الأمن العراقي، ستشمل الهجمات الإسرائيلية أيضاً ربما اغتيال قيادات عسكرية بالفصائل، وربما أيضاً اغتيال بعض القيادات السياسية الشيعية المهمة، نتحدث هنا عن هادي العامري.

ذهب العراق إلى سقف عالٍ وربما يتورط في مواجهة قوية مع إسرائيل، علماً أن الجيش العراقي غير جاهز لهذه المواجهة ولا يملك أي معدات دفاع جوي.

إن الجانب الأمريكي أبلغ الجانب العراقي بأنه لن يمنع هذه الغارات في حال تورط العراق أو الفصائل، على اعتبار أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هو من يحمي الأجواء.

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