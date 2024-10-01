الجيش الأمريكي يؤكد تلقيه أوامر بـ «الرد السريع» على أي اعتداء في الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية ‹سنتكوم›، اليوم الإثنين، إن توجيهات أعطيت للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالردّ على أي اعتداء يتعرضون له.

وقال المتحدث باسم ‹سنتكوم› الكولونيل براين ماكغاري، إن «توجيهات أعطيت إلى القوات الأمريكية في منطقة عمل الشرق الأوسط بالردّ السريع على أي اعتداء يتعرضون له من أي جهة كانت وذلك ضمن حق الدفاع النفس وحماية المصالح الأمريكية».

ورداً على سؤال حول ما إذا رصدت قيادة ‹سنتكوم› أي تحركات «غير اعتيادية» لإيران أو وكلائها في المنطقة، نفى ماكغاري وجود أي نشاط غير طبيعي.

وفيما يخص ما إذا كانت توجيهات قواعد الاشتباك المعطاة للقوات الأمريكية أصبحت تسمح لهم بشنّ ضربات استباقية، أجاب ماكغاري أن «ذلك رهن المعطيات الميدانية وطبعا هو قرار يُتخذ في واشنطن».

في وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون في اليمن، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة.

وقالت جماعة الحوثي في بيان: «نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة».

إلا أن أي تأكيد من الجانب الأمريكي أو آخر محايد لم يرد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران، ناصر كنعاني، الاثنين، إن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على أمنها القومي ومصالحها، مهدداً بأن طهران «ستقطع قدمي أي معتدٍ على أراضيها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لبنان وفلسطين ليسا بحاجة إلى إرسال قوات (إيرانية) ولم يطلبا ذلك.

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