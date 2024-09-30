السفير الروسي لدى العراق: نتطلع باهتمام لعلاقاتنا مع إقليم كوردستان

خلال استقباله من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الروسي لدى العراق، ، إلبروس كوتراشيف.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضاً مكسيم روبين، القنصل العام لروسيا في أربيل، أشاد السفير الروسي بالاستقرار والأمان اللذين يسودان إقليم كوردستان، وأكد أن بلاده تتطلع باهتمام لعلاقاتها مع إقليم كوردستان.

كما قدّم السفيرُ الروسي في العراق شكرَه لحكومة إقليم كوردستان على استعداداتها لعقد مؤتمر (دور المستشرقين الروس في التعريف بالقضية الكوردية وكوردستان)، بالتعاون والتنسيق بين ممثلية حكومة الإقليم في روسيا وجامعة سوران ومعهد الاستشراق الروسي.

كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن الوضع السياسي في العراق وسوريا، وآخر التطورات على مستوى المنطقة والمخاطر والتحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.

وشكّلت العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، إضافة إلى انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها في 20 تشرين الأول 2024 محاور أخرى للقاء.

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