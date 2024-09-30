البلديات والسياحة: التشكيلة الحكومية التاسعة نفذت أكثر من 5 آلاف مشروع خدمي

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 30 أيلول 2024، ان التشكيلة الحكومية التاسعة نفذت خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من 5 آلاف مشروع خدمي متنوع وبكلفة تجاوزت الـ 4 تريليونات و663 مليار دينار، ومعظم هذه المشاريع تم الانتهاء منها، والبعض الآخر هي قيد الانشاء وسيتم الانتهاء منها جميعاً.

وبحسب تقرير الوزارة، فقد نفذت حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني خلال السنوات الماضية 5 آلاف و 44 مشروعاً خدمياً بكلفة (4,663,475,902,888) دينار في إقليم كوردستان، بالاعتماد على الموازنة الاستثمارية وايرادات وزارة البلديات والسياحة والموازنات العادية والخاصة، كما تم تنفيذ بعض المشاريع من خلال بعض المنظمات والجامعات والهيئات الأجنبية.

وصنفت الوزارة المشاريع في إقليم كوردستان بحسب القطاعات وكانت كما يلي:

1- القطاع البلدي: في القطاع البلدي تم تنفيذ (2004) مشاريع بكلفة (2,795,337,323,322) دينار.

2- قطاع المياه: في قطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ (2755) مشروعا بكلفة قدرها (1,785,248,176,551) دينار.

3- قطاع الآثار: في قطاع الآثار تم تنفيذ (167) مشروع بكلفة (34,148,075,900) دينار.

4- قطاع السياحة: في قطاع السياحة تم تنفيذ (118) مشروع بكلفة (48,742,327,115) دينار.

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