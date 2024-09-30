بالأرقام.. تقرير للأمم المتحدة يكشف “كارثة غزة”

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وفي تحديث لتقييم الأضرار، قال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة “يونوسات” إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 سبتمبر أظهرت تدهورا واضحا.

وقال مركز يونوسات “يظهر هذا التحليل، أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل هذه الـ 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة 163778 مبنى في المجموع”.

وقدر التقييم الأخير، استنادا إلى صور تعود إلى أوائل يوليو، أن 63 بالمئة من المباني في القطاع تضررت.

وقدر المركز إن الأضرار تشمل الآن “52564 مبنى دُمرت؛ و18913 مبنى تضررت بشدة؛ و35591 مبنى تضررت هياكلها؛ و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة”.

ولحقت أضرار جسيمة بمدينة غزة حيث دُمر 36611 مبنى.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ويونوسات إن ما يقرب من 68 بالمئة من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت “تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها في سبتمبر”.

وأسفر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل عن مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية تشمل الرهائن الذين قتلوا أثناء احتجازهم.

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