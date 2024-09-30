الجيش العراقي يتأهب.. اجتماع أمني عالي المستوى لمواجهة “أي طارئ” (فيديو)

أعلن الجيش العراقي، يوم الاثنين، أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ترأس اجتماعاً أمنياً (مساء الأحد) تناول الأوضاع في المنطقة.

وبحسب البيان، فقد حضر الاجتماع معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، إلى جانب قادة الأسلحة (البرية، الجوية، طيران الجيش، والدفاع الجوي) ومدير التخطيط.

وناقش الحضور الأوضاع الأمنية في المنطقة بشكل عام، إلى جانب التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في ظل المتغيرات الإقليمية.

ووفق البيان، فقد تم التطرق إلى جاهزية القوات الأمنية العراقية لضمان أعلى مستويات الأمن والاستعداد لأي طارئ قد يطرأ، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية