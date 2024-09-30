العراق سيكون البلد الأكثر حرارة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050

كشف تقرير صادر عن مختبر المناخ التابع لصندوق النقد الدولي عن تأثر العراق بدرجات حرارة كبيرة خلال العام 2050.

واشار التقرير إلى أن “العراق سيكون البلد الأكثر حرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2050.

وفي وقت سابق تناول باحثون ومختصون تأثير التغير المناخي على منطقة الخليج تحديدا، محذرين من تداعياته.

وكان تقرير أممي، صدر عن اللجنة الحكومية الدولية لشؤون التغير المناخي (IPCC)، نهاية العام الماضي، أشار بأن المناطق المحيطة بالخليج وبحر العرب والبحر الأحمر هي الأكثر عرضة للتضرر من آثار التغير المناخي في العالم.

وقالت “بي بي سي” إن الدراسات الحديثة تشير إلى أن فترات الجفاف الطويلة، ويباس التربة، وانبعاثات الغبار، زادت بنسبة تصل إلى 70 في المئة في كل من السعودية والعراق وسوريا خلال السنوات العشرين الماضية.

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