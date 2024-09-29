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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني: من دواعي الفخر أن الديمقراطي الكوردستاني لطالما كان موضع ثقة جميع المكونات

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: من دواعي الفخر أن الديمقراطي الكوردستاني لطالما كان موضع ثقة جميع المكونات

التقى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عدداً من أعضاء التحالف المسيحي بالعاصمة أربيل.

وخلال اللقاء، أشار مسرور بارزاني إلى أن جميع مكوّنات كوردستان المختلفة، خاصةً الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن، يشكّلون جزءاً مهماً من شعب كوردستان، وجميعنا معاً أصحاب هذا الوطن.

وجدّد مسرور بارزاني التأكيد على أنه من دواعي الفخر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لطالما كان موضع ثقة جميع مكونات الإقليم، خاصةً المسيحيين.

لافتاً إلى أنه في ظل الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتم تعزيز مبادئ التعايش في إقليم كوردستان وحماية حقوق جميع المكوّنات.

من جانبه، أعرب التحالف المسيحي عن خالص شكره وامتنانه للدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي طالما دعم حقوق المكونات ودافع عنها وحماها، ووقف ضد كل محاولات انتهاك حقوقها

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