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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة إقليم كوردستان تنجز 1967 مشروعاً للطرق

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فى :أخبار عــامة
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حكومة إقليم كوردستان تنجز 1967 مشروعاً للطرق

أولت حكومة إقليم كوردستان الحالية، اهتماماً كبيراً بتوسيع وتطوير شبكة الطرق والمواصلات في مختلف مدن ومناطق الإقليم.

وفي هذا السياق، قامت حكومة الإقليم الحالية بإنجاز 1967 مشروعا لإنشاء طرق جديدة وتوسيع الطرق القديمة، بقيمة تريليون و863 مليار دينار، ومعظم هذه المشاريع ذات اهمية استراتيجية، مثل طريق 150 متراً في أربيل، وطريق 100 متر في السليمانية، وطريق بارزان في دهوك.

كما تم إنجاز 926 مشروعًا لإنشاء الطرق بنسبة 100% حتى الان، فيما يجري تنفيذ 1410 مشروعًا آخر لتطوير وتجديد طرق اخرى. كما تم الانتهاء من 13 مشروعا من بين 44 مشروعا متوسطًا واستراتيجيا اقرتها حكومات الاقليم السابقة لكنها لم تنجزها بالكامل.

والجدير بالذكر ٳن مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والشوارع، يساهم في توفير قدر كبير من الراحة والسلامة للمواطنين، فضلا عن النهوض بالجوانب العمرانية والجمالية لمختلف مدن الإقليم.

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