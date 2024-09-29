“الهواتف ممنوعة داخل مراكز الاقتراع”.. داخلية كوردستان تصدر قراراتها لتأمين انتخابات الإقليم

أقرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، مجموعة إجراءات لتأمين انتخابات برلمان الإقليم، من بينها منع دخول الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع، في حين أشارت إلى أن حركة المرور ستكون اعتيادية في يوم الاقتراع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبار أحمد، ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا بشأن الجولة السادسة من الانتخابات النيابية”.

وبعد الاجتماع قال مدير عام مكتب وزارة الداخلية هيمن ميراني، للصحفيين، إن “الاجتماع أصدر عدداً من القرارات والتوجيهات، في المقام الأول لضمان سلامة وحرية الناخبين”، مبيناً أنه “من بين تلك القرارات هو منع دخول الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع”.

ولفت ميراني، إلى أن “حركة سير المركبات في يوم الاقتراع داخل كوردستان ستكون بشكل طبيعي”.

وبيّن أنه “لا يُسمح لأي شخص باستثناء الصحفيين بإحضار الهواتف المحمولة والكاميرات إلى مراكز الاقتراع، ويجب أن يكون لديهم ترخيص من المفوضية العليا للانتخابات”.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

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