العراق يسلم إيران رفات 118 مفقوداً إيرانيًا من حرب الثمانينيات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أنها سلّمت الجانب الإيراني رفات 118 مفقوداً إيرانيًا تم العثور عليهم في محافظات البصرة، ميسان، ديالى، وواسط.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الدائرة القانونية، ممثلة بمديرية حقوق الإنسان، قامت بعملية تسليم رفات المفقودين الذين فقدوا خلال حرب الخليج الأولى (1980-1988) عبر منفذ الشلامجة الحدودي، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الجانب الإيراني 99 رفات تعود لمفقودين إيرانيين تم العثور عليهم داخل الأراضي العراقية خلال عمليات البحث المشترك في قاطع عمليات البصرة وميسان.

وأشارت الوزارة إلى أن مراسم التسليم تمت بحضور رسمي من كافة الأجهزة الأمنية، ممثلة بقيادة عمليات البصرة وقيادة شرطة المحافظة ومنفذ الشلامجة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الدفاع أن الدائرة القانونية ممثلة بمديرية حقوق الإنسان سلمت 19 رفات أخرى لمفقودين إيرانيين عبر منفذ زرباطية، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد البيان أن هذه الرفات تم العثور عليها داخل الأراضي العراقية خلال عمليات البحث المشترك في قاطع عمليات واسط وديالى. وجرى تسليمها بحضور رسمي من كافة الأجهزة الأمنية، ممثلة بقيادة شرطة واسط ومدير منفذ زرباطية الحدودي.

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