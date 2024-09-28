بكلفة نحو 700 مليون دينار.. البدء بمشروع بناء “بركة خانزاد” شمال العاصمة أربيل

اعلن محافظ العاصمة أربيل ، اليوم السبت ، عن البدء ببناء “بركة خانزاد” في قضاء بيرمام شمال العاصمة.

المحافظ اوميد خوشناو ، قال أن و ضمن خطط الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان لحماية الموارد المائية سيتم البدء في بناء بركة خانزاد بكلفة 676 مليون دينار.

موضحاً ، ان الهدف من بناء هذه البركة هو خزن المياه السطحية ، وزيادة كميات المياه الجوفية ، والحماية من مخاطر الفيضانات ، كما سيكون مفيداً جداً لمزارعي المنطقة من حيث الري والثروة الحيوانية.

كما سيسهم المشروع في تحويل المنطقة الى وجهة سياحية متميزة تضفي مظهراً جميلاً على العاصمة أربيل ، وتمثل عامل جذب للسياح من داخل الإقليم وخارجه.

هذا وكان قد تم في 14 أيلول / سبتمبر الجاري ، وضع الحجر الأساس لأكبر بركة صناعية لخزن المياه على مستوى إقليم كوردستان في العاصمة أربيل، بكلفة 4 مليارات دينار.

وتم وضع الحجر الأساس لمشروع بناء بركة بنصلاوة الصناعية، التي تعد الأكبر من نوعها في إقليم كوردستان، بكلفة تقدر بثلاثة مليارات و856 مليوناً و175 ألف دينار، ضمن الميزانية الاستثمارية لدائرة مياه أربيل.

وأولت الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان اهتماماً كبيراً بإنشاء البرك والسدود في محيط اربيل إذ يوجد حاليا عدد من البرك المائية في المنطقة قيد التنفيذ.

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