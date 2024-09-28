ايران: سنفتح أبواب التطوع لنشرهم في لبنان ومرتفعات الجولان السورية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية آية الله محمد حسن أختري، اليوم السبت، أن إيران ستفتح أبواب التطوع للإيرانيين خلال الايام المقبلة لنشرهم في لبنان ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال أختري في بيان، أنه “يمكننا إرسال قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، كما فعلنا في عام 1981”.

ويأتي هذا التصريح إثر إعلان اسرائيل بشكل رسمي اغتيال الأمين العام حسن نصر الله في غارة شنتها مقاتلات حربية مساء الجمعة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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