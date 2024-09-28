المفوضية تحدد عقوبات المخالفين بحملات الدعاية لانتخابات برلمان كوردستان

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد عقوبات تتضمن الحبس أو الغرامة بحق المخالفين في حملة الدعاية لانتخابات برلمان كوردستان.

ومن المقرر اجراء انتخابات برلمان كوردستان في العشرين من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي لشبكة رووداو الاعلامية: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من ألصق دعاية انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها”.

وأكدت أن “على المرشحين والأحزاب السياسية والتحالفات إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع، وبعكسه سيتم ازالتها وتحميلها كلفة ازالة المخالفات”.

وبينت أنه “يمنع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية أو المرشحين لأغراض الدعاية الانتخابية الخاصة لهم”، مردفة: “يحضر استعمال شعار الدولة الاتحادية واقليم كوردستان في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية”.

كما نوّهت الى “منع استخدام أبنية الوزارات ودوائر الاقليم كافة لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار”.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه “لا يجوز لموظفي دوائر الاقليم والسلطات المحلية استغلال النفوذ الوظيفي أو موارد الاقليم أو وسائلها أو أجهزتها لصالحهم أو أي مرشح، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والأجهزة العسكرية للدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين”.

وتابعت الغلاي أنه “يحضر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين ولا تزيد عن 25 مليون دينار”.

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