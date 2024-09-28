“نتنياهو سيهاجم بغداد”.. قائد الحرس الثوري الإيراني السابق يوجه رسالة الى العراق

قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، الجنرال محسن رضائي، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيهاجم سوريا والعراق وحتى إيران بعد هجوم الضاحية الجنوبية.

وأوضح رضائي، العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني حاليا، عبر منصة “إكس”، أن “عصابة نتنياهو الإجرامية والعنصرية لن تتوقف بالإدانة، وبعد لبنان سيهاجمون دمشق ومن ثم بغداد، وإذا أسكرهم طعم الدماء فربما يهاجمون إيران”.

وأضاف: “لذلك، ينبغي على حكومات سوريا والعراق وإيران اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن”، دون أن يوضح طبيعة القرار الذي يدعو إليه.

وحذر رضائي “إذا لم يقف الأحرار في العالم ويوقفونه (نتنياهو)، فسوف يشهد التاريخ واحدا من أكثر أوقاته مرارة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، عن هجوم على أهداف تابعة لحزب الله في محافظة البقاع شرق لبنان وعلى الحدود مع سوريا.

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل صباح السبت أنها حددت عشرة صواريخ أطلقت على المناطق الشمالية قادمة من لبنان، وأنها اعترضت ودمرت بعضها.

ولا يزال مصير الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، مجهولاً بعد تقارير تحدثت الليلة الماضية عن إصابته أو استشهاده جراء غارة إسرائيلية على مركز قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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