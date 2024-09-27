انتخابات برلمان كوردستان.. فتح 3 محطات تصويت VIP منها واحدة في بغداد

سيتم افتتاح ثلاثة مراكز اقتراع VIP لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، فيما لا يصل عدد المصوتين في هذه المراكز الى 1000 مصوّت.



ستقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفتح ثلاثة مراكز اقتراع فقط لكبار الشخصيات في يوم الانتخابات العامة، في مدينتين في إقليم كوردستان، والثالثة في العاصمة الاتحادية بغداد.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية، فإن عدد الأشخاص الذين يمكنهم التصويت في مراكز الاقتراع هذه يزيد عن 1500، لكن عدد الأشخاص الذين يصوتون فعلياً هو أقل.

في انتخابات برلمان كوردستان، هناك نوعان من الناخبين، بعضهم ناخبون عامون يصوتون في يوم الانتخابات، وبعضهم ناخبون خاصون، بما في ذلك قوات الأمن والمرضى والعاملين في القطاع الصحي والموجودين في السجون وغيرهم.

بهذا الصدد، قال نبرد عمر، رئيس مفوضية انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لشبكة رووداو الاعلامية: إن “مراكز اقتراع كبار الشخصيات لا تختلف عن مراكز الاقتراع الأخرى، حيث يمكن لكبار المسؤولين فوق المدير العام التصويت”.

وأضاف أنه “في كثير من الأحيان يتم فتح هذه المحطات في الأماكن التي يكثر فيها المسؤولون، أو حيث تتواجد معظم المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى وتحتاج إلى فتح محطاتها”.

وبحسب مسؤول اللجنة، فإن عدد الأشخاص الذين سيدلون بأصواتهم في مراكز الاقتراع لا تصل الى 1000 مصوّت.

ومن المقرر اجراء انتخابات برلمان كوردستان في العشرين من شهر تشرين الأول المقبل.

وبحسب التعليمات سيتم فتح ثلاثة مراكز اقتراع لكبار الشخصيات في بغداد وأربيل والسليمانية.

كذلك يتم تسجيل الناخبين في سجل ورقي، وتدرج في السجل بيانات الناخب وتوقيعه وبصمة إصبعه، ويتم التصويت بواسطة ورقة الاقتراع الوطنية.

يجب أن يحتوي كل مكتب اقتراع على 500 ورقة اقتراع، ولا يحق لمن لديه بطاقة تصويت خاصة برقم 50 التصويت، ويجب الالتزام بجميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات العامة.

كما يُسمح للأشخاص التالية أسماؤهم بالتصويت في مراكز اقتراع كبار الشخصيات:

– القادة السياسيين

– رؤساء الكتل

– زعماء الأحزاب

– أعضاء مجلس النواب

– المديرون العامون

– من هم بدرجة مدير عام فما فوق

– أزواجهم وأولادهم الحاصلون على بطاقات التصويت البيومترية لمحافظات إقليم كوردستان.

وسيُسمح للصحفيين (الذين يغطون مراكز الاقتراع هذه) بالتصويت في مراكز الاقتراع تلك، إذا كانت لديهم بطاقات تصويت بيومترية لمحافظات إقليم كوردستان.

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