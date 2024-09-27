خلال أربع سنوات الماضية.. حكومة كوردستان تعبد الطرق لأكثر من 200 قرية

من خلال بناء السدود والبرك المائية وتعبيد الطرق ومد شبكة الكهرباء الوطنية الى القرى، نفذت التشكيلة الحكومية التاسعة كافة وعودها وحولتها الى أفعال في مجال إعادة إعمار القرى، وعلى مدى الاربع سنوات الماضية، قامت وزارة البلديات بتعبيد الطرق لاكثر من 200 قرية.

وقبل كل شيء، لعب إيجاد الاسواق وتسويق المنتجات الزراعية المحلية دوراً جيداً في إعادة إعمار القرى، في الماضي والحاضر وحتى في المستقبل كانت القرى سبباً في الاستقرار والامن الغذائي للمدن، ما ادى الى خلق فرص عمل لسكان الريف وكذلك للالاف من سكان المدن.

وقال يوسف حمد أمين وهو من سكنة إحدى القرى لكوردستان24 “في فصل الشتاء كان الطريق سيئاً للغاية، ولا تستطيع السيارات الصغيرة الصعود الى بعض المناطق، لذلك نشكر حكومة إقليم كوردستان على تعبيد الطرق في القرى”.

التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً واسعاً بالقرى وإعادة إعمارها، فبدلاً من مغادرة أهالي القرى لقراهم، أصبحوا الان يعودون الى قراهم لإعادة إعمارها.

وقال كوسار حمه صالح مدير الاعمار وإصلاح الطرق في كويسنجق لكوردستان24 “من المؤكد ان الاشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية لن يعودا الى المدن اذا حصلوا على الخدمات المطلوبة، وفي التشكيلة الحكومية التاسعة حصلت القرى على حصة الاسد من الخدمات”.

في السنوات الاربع الماضية فقط، نفذت وزارة الاعمار ما يقارب 600 مشروع طرق من جسور وأنفاق والطرق الخارجية، وقد مدت الطرق الاسفلتية الى أكثر من 200 قرية، التي تتمتع الان بإمكانية الوصول بشكل أفضل وأسرع الى المدن، لبيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية”.

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