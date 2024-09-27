(شاهد) محصول “الحبة الخضرة” في آميدي.. يُصنع منها “قهوة قزوان” الكوردية

محصول “الحبة الخضرة” أو “قزوان” باللغة الكوردية ، في قضاء آميدي (العمادية) ، هي ثمرة شجرة البطم ، تُستهلك على نطاق واسع ، ويتم صنع القهوة منها ، و قهوة قزوان ذات مذاق طيب ، خاص ، لايُقاوم.

وقبل قرنين من الزمان ، تم إنتاج قهوة قزوان الكوردية وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وشجرة البطم هي شجرة ضخمة معمرة وتزرع في المناطق الباردة من إقليم كوردستان ، من بينها آميدي في محافظة دهوك ، وهي وثمارها طيب الرائحة ، يصل ارتفاعها عند تمام نموها إلي حوالي 20 متراً ، ويبلغ قطر ساقها أكثر من المتر.

وتحتوي ثمرة قزوان “الحبة الخضرة” على فيتامين E، وفيتامين B-6 كما أنها تحتوي على كميات عالية من النحاس والمنغنيز ومركبات البولفنوليك وهذه المركبات تساعد الجسم على إزالة الترسبات السامة، و تحمي الجسم من الأمراض والسرطانات والالتهابات، كما أنها ضرورية للحفاظ على سلامة غشاء الخلايا المخاطية والجلد كما وتحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وهو معدن أساسي في التمثيل الغذائي ولخلايا الدم الحمراء.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية