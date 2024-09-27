نتنياهو لإيران: “إذا ضربتمونا سنضربكم”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، في كلمته أمام الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، مضيفا: “إذا ضربتمونا سنضربكم”.

ودعا نتنياهو مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات على إيران لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وشدد نتنياهو على أن “إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية”.

وأشار إلى أن “إسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها على جبهات حرب تنظمها إيران”.

وأوضح: “لم أكن أنوي المجيء إلى هنا هذا العام فإسرائيل في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء. قررت الحضور إلى الأمم المتحدة لتصحيح الأمور”.

وذكر نتنياهو: “اتفاق التطبيع مع السعودية كان قريبا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر”.

وتابع: “لن نرتاح حتى نحرر من تبقى من الرهائن لدى حماس في غزة”.

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