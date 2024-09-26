متحدث حكومة إقليم كوردستان يكشف فحوى اجتماع فريق الإقليم الحكومي مع اللجنة المالية النيابية الاتحادية

نقلاً عن رئيس الحكومة: حسن النية والالتزام بالنظام الاتحادي كفيل بحل كل المشاكل العالقة

كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني ، اليوم الأربعاء ، عن فحوى اجتماع الفريق الحكومي لإقليم كوردستان مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، امس ، بحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

ونقل هوراماني عن رئيس الحكومة قوله ، خلال الاجتماع الذي حضره ايضاً وزراء من حكومة الاقليم ، أن حسن النية والجدية والاحترام المتبادل والالتزام بالنظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان سيسهل حل جميع المشاكل العالقة .

وأضاف ، أن هذه الاجتماعات ليست مختصة بالرواتب فقط ، بل هناك جملة من القضايا الأخرى التي تناولتها ، وهي اجتماعات فنية مختصة ، وقد جرى توضيح العديد من المواضيع منها التوطين ، ومشروع (حسابي) والى اين وصل ومشاركة النوك فيه “.

وتابع المتحدث ، بالقول ” لقد شدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع امس على أنه لا ينبغي لأي بنك أن يسيطر بشكل كامل على العملية برمتها، بل تم تحديد مبلغ معين لكل بنك”.

وأوضح بيشوا هوراماني ، أن “اللقاء ناقش كذلك تكلفة إنتاج النفط ، واستعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم أي تسهيلات وتوضيحات واجتماعات ، مع حماية حقوقها الدستورية”.

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