اتفاق المالية النيابية وحكومة إقليم كوردستان بشأن مراجعة التعاقدات النفطية

أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، التوصل لاتفاق بشأن مراجعة تعاقداتها النفطية مع الشراكات العالمية وتكييفها دستورياً.

وذكر بيان للجنة، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، أن “وفد اللجنة المالية النيابية، الذي يزور أربيل حاليا، عقد برئاسة عطوان العطواني، اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، في مبنى مجلس وزراء الإقليم، للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل”.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة، إن “الاجتماع استعرض ملفات النفط، الإيرادات المالية، أتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الكمركية، توطين رواتب الموظفين”.

العطواني أضاف: “وضعنا خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بملف تصدير النفط”.

وأكد، إن “المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط”.

وأوضح، أن “الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية”.

وأشار، إلى أن “اللجنة المالية النيابية تعمل عل تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشان حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم”.

وجددالتأكيد، أن “اللجنة ستجتمع، فور عودتها إلى بغداد، مع وزارة النفط الاتحادية، بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور”.

وتابع العطواني، أن “الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.

وختم البيان، أن “الاجتماع بحث أيضا ملف المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد، ومدى التزام حكومة الاقليم بإرسال هذه الأموال الى الحكومة الاتحادية”.

والثلاثاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للجنة المالية النيابية توجه رئيس اللجنة عطوان العطواني، على رأس وفد رفيع إلى أربيل في إقليم كوردستان، لمناقشة عدة ملفات مالية، بينها توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية.

وعقدت اللجنة خلال تواجدها في أربيل، عدداً من الاجتماعات الهامة مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

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