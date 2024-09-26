آكري .. تنفيذ مشروع خدمي بكلفة 540 مليون دينار

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع بناء وتبليط طريق مهم في قضاء آكري (عقرة) بمحافظة دهوك .

وذكرت الوزارة في بيان، بأنه سيتم انشاء وتبليط طريق مهم في قضاء آكري وبكلفة تصل الى 540 مليون دينار.

مشيرة الى ان هذا المشروع سيكون من ضمن المشاريع المهمة التي ستنفذها مديرية البلديات في آكري، لأنه سيساهم كثيراً في تسهيل حركة سير المركبات والتخلص من الازدحامات المرورية داخل القضاء.

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