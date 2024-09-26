سبتمبر 26, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

آكري .. تنفيذ مشروع خدمي بكلفة 540 مليون دينار

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فى :أخبار عــامة
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آكري .. تنفيذ مشروع خدمي بكلفة 540 مليون دينار

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع بناء وتبليط طريق مهم في قضاء آكري (عقرة) بمحافظة دهوك .

وذكرت الوزارة في بيان، بأنه سيتم انشاء وتبليط طريق مهم في قضاء آكري وبكلفة تصل الى 540 مليون دينار.

مشيرة الى ان هذا المشروع سيكون من ضمن المشاريع المهمة التي ستنفذها مديرية البلديات في آكري، لأنه سيساهم كثيراً في تسهيل حركة سير المركبات والتخلص من الازدحامات المرورية داخل القضاء.

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