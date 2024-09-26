الفصائل العراقية تعلن الجهوزية لحرب مفتوحة مع إسرائيل وتتحدث عن “مفاجأة كبرى”

أفادت كتائب “سيد الشهداء” احدى ابرز الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الخميس، بجهوزية الفصائل لحرب مفتوحة طويلة الأمد مع إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الكتائب عباس الزيدي، لوكالة شفق نيوز، انه “لدى فصائل المقاومة العراقية القدرة والجاهزية الكبيرة للدعم العسكري واللوجستي في حرب حزب الله ضد الكيان الصهيوني في لبنان، وأي دولة أخرى من دول محور المقاومة يتعرض الى أي عدوان”.

وبيّن أن “قضية دعم الفصائل العراقية يفرضه مبدأ وحدة الساحات، وبناء قدرات الفصائل طيلة الفترات الماضية كان هدفه الأساس تبادل الخبرات والتعاون المستمر في العمل الجهادي ما بين كل فصائل محور المقاومة”.

وأضاف الزيدي ان “طيلة فترات استراحة فصائل المقاومة، هي لا تستريح بل تعمل على تطوير قدراتها العسكرية والأمنية على مختلف المستويات، ولهذا فصائل المقاومة العراقية دائما ما تكون على جاهزية عالية لخوض حرب طويلة الأمد من خلال التجهيز والتسليح والتعبئة الجماهيرية”.

وتابع القيادي في كتائب “سيد الشهداء” ان “قضية وصول صواريخ فصائل المقاومة العراقية الى تل ابيب وعمقها، يعتمد على الخطة الاستراتيجية والتطورات الاحداث ونظر محور المقاومة في الميادين والساحات ومبني على ردود الأفعال، ففي بعض الأحيان يكون دفاع الفصائل ثابت واحيان يكون دفاع متحرك”.

وحذر الزيدي انه “في حال أقدمت إسرائيل على أي عملية اجتياح بري سوف يكون لدى فصائل المقاومة العراقية مفاجأة كبرى، ربما نفتح جبهات في لبنان وسوريا وحتى من جهة الأردن، غير جبهة فلسطين، وتل أبيب ليست خارج حسابات فصائل المقاومة، وهذا الأمر تحدد الظروف والاحداث”.

وتوعدت إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، العراق بـ”فعل ما يلزم” للرد على الهجمات القادمة من الفصائل المسلحة في تهديد هو الأول من نوعه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في تصريحات صحفية: “نراقب عن كثب التهديدات التي تأتينا من العراق ونجمع المعلومات”، مردفاً: “سوف نفعل ما يلزم”.

يأتي ذلك، في ظل تبني فصائل مسلحة تنشط في العراق، هجمات تشنها بين فترة وأخرى على إسرائيل، منذ تشرين الأول من العام 2023، لكن أعنف هجوم شنته، كان يوم أمس ونفذته بواسطة طائرات مسيرة استهدفت إيلات.

وفي تطور لافت، أفاد بيان صادر عن “المقاومة الإسلامية في العراق”، بأن مجاهديها هاجموا مساء الأربعاء، بواسطة الطيران المسير، هدفاً حيوياً في ام الرشراش “إيلات”.

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