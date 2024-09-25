الرئيس بارزاني: كل كوردي مخلص هو “بارتي” ومستعدون لتحقيق نصر كبير في الانتخابات المقبلة

قال الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حزب الشهداء وللديمقراطي التزامات إزاء دماء هؤلاء الشهداء، مؤكداً ان الحزب يؤمن بالسلام والديمقراطية والتعايش وقد اثبت ذلك عملياً، وهدفه رفاهية شعب كوردستان.

وأضاف الرئيس بارزاني في كلمة له خلال مراسم انطلاق الحملة الدعائية للقائمة 190 قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لإنتخابات برلمان كوردستان في العاصمة أربيل، ان” كل كوردي مخلص هو (بارتي) كما قال البارزاني الخالد، وبهمة جماهير الحزب نحن مستعدون ليوم الانتخابات في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لنحقق نصراً كبيراً”.

مستدركاً ان “إقليم كوردستان هو نتاج دماء الشهداء والمؤنفلين والبيشمركة البواسل ونضال شعب كوردستان، ونال الديمقراطي الكوردستاني شرف انه دفع الكثير من الدماء لتحقيق هذا المكسب العظيم وحمايته” ، شاكرا شعب كوردستان على “ثباتهم ودعمهم للوقوف بوجه المؤامرات الخارجية بدسيسة وبمساعدة البعض في الداخل الذين أرادوا ان النيل من الإقليم”.

كما طالب الرئيس بارزاني المرشحين “بقيادة حملة دعائية هادئة بعيدة عن العنف وعدم إعطاء وعود غير قابلة للتحقيق وعدم الانجرار الى المهاترات إزاء ناس عديمي المسؤولية، بل ان عدم الرد على هؤلاء هو ردٌ بذاته”، مشدداً على ان “قائمة الديمقراطي الكوردستاني هي قائمة كرامة كوردستان وقائمة البيشمركة وقائمة الشهداء وليكن افعالكم وتصرفاتكم اعلى واقوى بدل اصواتكم”، كما أشار الى ان “الديمقراطي الكوردستاني يمد يد الاخوة الى الجميع، واذا ما اعتقد طرف ما بأنه بمعاداة الديمقراطي الكوردستاني سيحصل مكاسب اكثر فليعد الى التاريخ ويأخذ منه العبرة”.

كما اكد الرئيس بارزاني على ان “الديمقراطي الكوردستاني حزب واحد موحد وذو قرار واحد، وان التزاماته والمسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة جداً”.

كما تطرق الزعيم الكوردي الى العلاقة مع بغداد قائلاً ان “هناك انفراجه وهناك تفاهم جيد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وان حكومة إقليم كوردستان تبذل كل جهودها للتوصل الى حلول للمشاكل القائمة ونأمل إيجاد الحلول لجميع تلك المشاكل”، مردفا ” سياستنا كما كانت مع دول الجوار في ان تكون لنا علاقات جيدة معها قائمة على الحوار والتفاهم”.

الرئيس بارزاني أشار كذلك الى ان “بعض الشوفينيين وقبل أيام كانوا قد قالوا بأنه يجب عدم تزويد البيشمركة بالأسلحة، منتقدين تسليم بعض المدافع، وردي لهؤلاء هو ان البيشمركة شجرة سُقيت بدماء الشهداء ودموع امهاتهم وان مسمى البيشمركة مقدسة لدينا، والبيشمركة لم توجد بقرار شخص حتى يلغى بقرار شخص، كما ان البيشمركة حمت كوردستان بالإرادة ولم يكن هناك في أي وقت من الأوقات تكافؤ بين سلاح البيشمركة وسلاح اعدائه، لكن إرادة البيشمركة كانت اقوى، وقوات البيشمركة لن تشكل خطراً في أي وقت من الأوقات لأنها قوة منضبطة وتتبع الأوامر، لكن هذا الفكر الشوفيني الباقي الى الآن هو الخطر على العراق وعلى الإقليم وعلى المنطقة”.

مشيرا الى انه “ننتظر كيف سيكون البرلمان المقبل، ونتمنى ان يعيد الهيبة والقدسية للبرلمان وان يكون على مستوى المسؤولية التأريخية المنتظرة منه وان يكون بمثابة الدرع لإقليم كوردستان”.

كما طالب الرئيس بارزاني أعضاء الديمقراطي الكوردستاني وجماهيره وكل كوردي مخلص “الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات وتنفيذها”.

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