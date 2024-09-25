الرئيس بارزاني و السفير الفرنسي يبحثان تطورات العراق والمنطقة وعلاقات أربيل – بغداد

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، باتريك دوريل، السفير الفرنسي لدى العراق.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضاً يان بريم، القنصل الفرنسي في أربيل، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والتغييرات الحاصلة على مستوى العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

كما تم التطرق أثناء اللقاء إلى أهمية المنتديات الاقتصادية التي عُقدت في باريس بشأن العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وفرنسا، والتأكيد على تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وكان إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقررة في تشرين الأول المقبل محوراً آخر للقاء.

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