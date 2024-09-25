في السنوية السابعة لاستفتاء كوردستان.. الرئيس بارزاني: الحريةَ أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهضاً

فلا تقنعوا بما دون النجوم

بمناسبة حلول الذكرى السنوية السابعة لإجراء استفتاء كوردستان، في 25 سبتمبر/أيلول 2017، كتب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منشور على حسابه في منصة إكس، اليوم الأربعاء، إن الحرية أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنُها باهظاً .

الرئيس بارزاني ، قال : “إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ”.

مضيفاً “إنَّ الحريةَ أثمنُ ما في الوجود، لذلك كان ثمنُها باهظاً”.

هذا وقد تم اتخاذ قرار الاستفتاء ، قبل سبعة أعوام ، في 7 يونيو / حزيران 2017 بعد ان عقد الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مسعود بارزاني ، الذي كان يتولى حينها منصب رئيس اقليم كوردستان اجتماعًا موسعاً في أربيل ، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومسؤولين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان ، لتحديد موعد استفتاء الاستقلال ، والذي حدد في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.

وشارك في الاستفتاء بالإضافة للكورد ، كل مكونات شعب إقليم كوردستان العرقية والدينية من تركمان وكلدان وسريان وآشوريين وبقية المكونات ، وبنفس مستوى الحماس للتصويت بـ “نعم” للاستقلال ، تعزيزاً لقيم الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي السائد في الإقليم بين كل مكونات شعبه.

وشمل الاستفتاء كذلك المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ومنها كركوك ، ونال خيار الاستقلال الاغلبية الساحقة من الاصوات ، حيث صوّت اكثر من 93 بالمئة من المشاركين في العملية لصالح الاستقلال ، غير أن بغداد ردت بقوة غير مبررة على هذه العملية الديمقراطية ، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً على المناطق (المتنازع عليها) واتخذت جملة تدابير عقابية أخرى ضد إقليم كوردستان.

إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ

فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ

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إنَّ الحريةَ أثمنُ ما في الوجود، لذلك كان ثمنُها باهظاً. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 25, 2024

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