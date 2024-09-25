رئيس حكومة اقليم كوردستان يقرع جرس انطلاق العام الدراسي الجديد

قرع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، جرس مدرسة “نجيبة خان جليل زاده” في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025.

والتحق اليوم مليون و800 ألف طالب وتلميذ ومن كلا الجنسين الى الصفوف الدراسية في مدارسهم في عموم مدارس اقليم كوردستان العراق.

وسيشارك 118 ألف تدريسي على الملاك الدائم، و38 ألف معلم وأستاذ من العقود في العملية التعليمية لهذا العام.

وستفتح 6 آلاف و 804 مدارس في الاقليم أبوابها لاستقبال الطلبة والتلاميذ.

وفي كلمة له خلال مراسم قرع جرس العام الدراسي الجديد أعرب مسرور بارزاني، أعرب عن تمنياته بالنجاح والموفقية للطلبة والتلاميذ والتدريسيين.

وقال رئيس حكومة الاقليم في كلمته، إن “قضاء كويسنجق مركز للعلم والمعرفة والتقدم”.

واعلن أيضا وبهذه المناسبة أنه “سيتم البدء بالعمل على طريق كويسنجق – اربيل الذي كان مطلبا قديما لأهالي المنطقة”.

وتابع مسرور بارزاني القول إنه “سيتم تحويل ناحية (طق طق) الى قضاء وذلك لتخفيف الضغط الاداري على قضاء كويسنجق، و منح المزيد من الخصوصية لـ(طق طق)”.

يُشار إلى أن “نجيبة خان” هي ابنة رجل الدين المعروف في قضاء كويسنجق “ملاّ جليل زاده”، و كانت أول فتاة في اقليم كوردستان تلتحق بمدرسة مختلطة من البنات والبنين قبل نحو 100 عام.

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