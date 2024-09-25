العراق يطالب “ميتا” بعدم حجب الحسابات التي تتبنى قضايا ورموزاً وطنية

طالبت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأربعاء، شركة “ميتا” بعدم حجب حسابات الفيسبوك أو الواتساب التي تتناول بعض القضايا الوطنية أو تتبنى رموزاً وطنية قد تعتبرها الشركة مخالفة لسياستها.

وذكرت الهيئة في بيان، أن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس نقطة الاتصال الوطنية، علي المؤيد، التقى بالسيدة بسمة عماري، مديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “ميتا”، وذلك على هامش مشاركة العراق في قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك.

وأوضح البيان أن اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي وتوثيق الحسابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية العراقية، إضافة إلى بقية مؤسسات الدولة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “ميتا”.

كما تطرق النقاش إلى مسألة حجب الحسابات التي تروج للإرهاب وخطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة، فضلاً عن المحتوى الرقمي الذي يتعارض مع أخلاق المجتمع والذوق العام.

وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر في هذه الأمور، باعتبار هيئة الإعلام والاتصالات نقطة الاتصال الوطنية المعنية بالتعامل مع هذه القضايا.

وأكد البيان أن الهيئة طالبت بعدم حجب الحسابات التي تتناول قضايا وطنية أو تتبنى رموزاً وطنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الوطنية العراقية.

وخلال الاجتماع، تم أيضاً بحث السياسات واللوائح المتعلقة بالفضاء الرقمي في العراق وكيفية تطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتطوير المهارات الشبابية للحد من الفجوة الرقمية في البلاد.

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