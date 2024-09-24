نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الحكومة المحلية بالسليمانية وهذا أبرز ما تمت مناقشته



سلط رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر، الضوء على أبرز المحاور التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي زار المحافظة في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أبو بكر في تصريح ادلى به للصحفيين عقب الاجتماع مع رئيس الاقليم، ان الاخير اجتمع مع الحكومة المحلية في ديوان المحافظة، مبينا أنه “ناقشنا الأعمال المنجزة من قبل الحكومة المحلية، والدعم المقدم من قبل رئاسة اقليم كوردستان وحكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى المحافظة”.

وأضاف أنه “في جانب آخر اجتمع رئيس اقليم كوردستان مع الاجهزة الامنية والخدمية والجهات ذات العلاقة ضمن حدود محافظة السليمانية”، مؤكدا ان نيجيرفان بارزاني أعرب عن دعمه لعمل الحكومة المحلية والدوائر والمؤسسات الرسمية في السليمانية.

كما أشار ابو بكر إلى ان “ما تمت مناقشته في الدرجة الاولى حفظ أمن واستقرار اقليم كوردستان خاصة بالتزامن مع انطلاق أول يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان غدا الأربعاء”.

واستطرد بالقول “طلبنا من رئاسة الإقليم عقد اجتماعات دورية مع الأحزاب والقوى السياسية، ومع الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومع المحافظين، ومع فئات المجتمع ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وأن يكون هناك برنامج وخطاب وطني موحد، وان ندعم هذا البرنامج جميعنا”.

ونوه الى ان “الموضوع الاخر المهم بالنسبة لنا هو ما يتعلق بمطار السليمانية الدولي إذ طلبنا من رئيس الاقليم رفع الحظر المفروض من تركيا على المطار ، وكذلك تطوير المطار”.

وتابع أبو بكر القول أن “مطار السليمانية الدولي اقرب نقطة لربط جنوب شرق آسيا مع أوروبا التي تشهد حركة ملاحية جوية قوية”، لافتا الى أن “المطار قريب جدا من اربيل وتركيا والدوحة ودبي”.

ومضى قائلا “طلبنا من رئاسة الاقليم بفتح قنوات الحوار مع تركيا بشأن الهجمات الاخيرة التي الحقت الضرر في مزارع وبساتين ومحاصيل ومنازل وممتلكات المواطنين المدنيين في المنطقة”، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مفاوضات مع تركيا من الناحية الامنية والعسكرية السياسية لإيقاف تلك الهجمات.

واختتم المحافظ حديثه بالقول: تحدثنا عن أن سليمانية تمتلك طريقا استراتيجيا حيويا، و الذي يقع ضمن معبر باشماخ الدولي وكيفية تحسين هذا الطريق لتقوية الحركة التجارية”.

من جهتها أكدت رئاسة اقليم كوردستان في بيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني،

التقى محافظ السليمانية هفال أبو بكر، وعدداً من مسؤولي الوحدات الادارية في المحافظة.

ووفقا للبيان فقد، بحث اللقاء الوضع العام في محافظة السليمانية، خاصة على الصعيد الإداري والخدمات، فضلا عن الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية وبدء الحملة الانتخابية وسلط الضوء على مطالب عدد من المشاريع في حدود المحافظة.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أهمية نجاح الانتخابات وعملية التصويت، مؤكدا على ضرورة إجراء حملة انتخابية حضارية في السليمانية وإقليم كوردستان بأكمله.

وأعرب رئيس الاقليم ايضا عن دعمه لإدارة المحافظة وقرر تنفيذ عدد من مطالبهم.

كيفية تطوير القطاعات المختلفة في محافظة السليمانية ومحاولة حل مشاكل مطار السليمانية الدولي وعدة مواضيع اخرى تتعلق بشؤون المحافظة، كانت محاور أخرى للاجتماع، بحسب البيان.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء، الى محافظة السليمانية ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها مؤخرا للمحافظات والمناطق الإدارية المستقلة في الإقليم.

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