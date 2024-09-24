رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح مشروعاً يربط طريق أربيل – دهوك بطريق 120 السريع

مسرور بارزاني: عازمون على مواصلة مسيرة التنمية والتطور في كوردستان

في خطوة جديدة تهدف لتعزيز البنية التحتية، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول ، مشروع طريق يربط الطريق الرئيسي بين أربيل ودهوك بالطريق السريع 120، وذلك بالقرب من قرية گه‌زنة وبطول 3 كيلومترات.

وعقب افتتاح المشروع، أكد رئيس الحكومة في تصريح له، على أهمية هذا الطريق في خدمة المواطنين ، حيث سيسهم في تسهيل حركة المرور عبر ربط سريع 120 بالطريق الرئيسي بين أربيل ودهوك، مما سيسهم في توفير الكثير من الراحة لجميع مواطني كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لشركة (هيمن گروب) المنفذة للمشروع، مشيداً بجهودها في تنفيذ المشروع بجودة عالية وفي وقت قياسي ، وأضاف: “عازمون على مواصلة مسيرة التنمية والتطور في كوردستان من خلال تنفيذ أفضل المشاريع وتلبية احتياجات المواطنين”.

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