جمانة الغلاي توضح بشأن التعليمات الموجهة لمرشحي الانتخابات

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أن “الحملة ستجري بحرية، مع مراعاة الآداب العامة للحملة، وفي الوقت نفسه سيكون هناك تنسيق جيد مع المؤسسات في المحافظات”.

وقالت الغلاي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، 24 أيلول/سبتمبر 2024، إن “القانون الصادر لجميع الأحزاب السياسية والحملة التي تم تحديدها سابقا ستبدأ غدا وستنتهي بعد انتهاء المهلة”.

وأضافت: “صدرت تعليمات بشأن تعليق صور وملصقات (بوسترات) المرشحين، ويمكننا القول إن الحملة الانتخابية قد بدأت وفي هذا الصدد، سيكون من مسؤولية المرشحين إزالة الصور والملصقات، ولن تكون هناك حملة خاصة من قبل المفوضية أو استغلال أي أدوات الأخرى”.

وتابعت أن “الحملات الانتخابية في جميع الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين من خلال عدة كتب، أكدت على عدم استخدام الإعلانات التي تتم داخل المؤسسات ولن يسمح لموظفي الحكومة بالدعاية للمرشحين من خلال استخدام عملهم أو من خلال أي مؤسسة عسكرية”.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كوردستان يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 على أن تنتهي في 15 تشرين الأول 2024.

وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان والتي ستستمر لمدة شهر واحد فقط.

وكان مجلس المفوضين عقد اجتماعاً اليوم، ثم جاء الإعلان رسمياً عن موعد انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للدورة الانتخابية السادسة لبرلمان كوردستان.

وأضاف محمد أن “المفوضية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ جدول عمل الجولة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان المقرر عقدها بتاريخ 20-10-2024”.

وتجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان بتاريخ 20-10-2024 بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وتابع القاضي محمد، أن 1190 شخصا رشحوا انفسهم لانتخابات كوردستان، منوها إلى مشاركة 136 قائمة انتخابية.

كما أشار إلى تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية، ومتابعة الخروقات والمخالفات التي قد ترافقها.

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