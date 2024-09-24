المفوضية تعلن رسمياً موعد الحملة الانتخابية وعدد الأحزاب والتحالفات لانتخابات برلمان كوردستان

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، القاضي عمر أحمد، أن مجلس المفوضين صادق هذا اليوم على قوائم المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات برلمان كوردستان، مقرراً انطلاق الحملات الانتخابية ابتداء من يوم غد الأربعاء (25 أيلول 2024)، وتنتهي في يوم (15 تشرين الأول 2024).

وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، القاضي عمر أحمد، في مؤتمر صحفي لمجلس المفوضين، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، إن “عدد القوائم المصادق عليها بلغ 136 قائمة، فيما بلغ عدد المرشحين في التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد المصادق عليهم 1191 مرشحاً”.

وأضاف أن “عدد المرشحين الذكور بلغ 823 مرشحاً، وعدد المرشحين الإناث 368 مرشحة، فيما بلغ عدد مرشحي المكونات 830 مرشحاً”.

ودعا في كلمته إلى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية في ممارسة الدعايات الانتخابية، منوهاً إلى أن المفوضية شكلت لهذا الغرض لجان رصد مركزية وفرعية، والتي تنسق عملها مع المؤسسات والأجهزة المعنية.

وأعرب عن أملهم بأن لا تتضمن الحملات الانتخابية “أفكاراً تثير العنف والكراهية، وأن تكون مخرجات هذه الانتخابات خطوة مضافة إلى مستقبل آمن وزاهر لشعبنا في إقليم كوردستان”.

وتابع قائلاً إن المفوضية تدعو حكومة إقليم كوردستان والوزارات والمؤسسات الرسمية “لتقديم الدعم لإنجاز مهامها، وتعاون شركاء العملية الانتخابية للإسهام في جهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحظى بثقة الجميع”.

وأشار إلى دور وسائل الإعلام المختلفة في إسناد عمل المفوضية من خلال المشاركة في إيصال المعلومة الصحيحة إلى المرشحين والناخبين والمهتمين بالشأن الانتخابي.

في السياق ذاته دعا الناخبين والتحالفات والأحزاب والمرشحين والمراقبين والإعلاميين وكل المعنيين بالشأن الانتخابي للتكاتف الجماعي في نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة جماهرية واسعة في الانتخابات.

من جانبها أشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، خلال المؤتمر الصحفي ذاته إلى عدد من التعليمات خلال الحملات الانتخابية ومنها: أنه وفقاً لنظام الحملات رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن مجلس المفوضين للأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية أن يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداء من اليوم التالي لإعلان المصادقة على قوائم المرشحين على أن تتوقف قبل 48 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

وأضافت أن المادة الأخرى هي أن الدعاية الانتخابية حرة في حدود القاون والنظام العام والآداب.

في السياق نوهت إلى أن المفوضية تحدد مع دوائر البلدية في إقليم كوردستان الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها في حملة الدعاية الانتخابية.

وأوضحت أنه على المرشحين والتحالفات والأحزاب إزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع، وبعكسه سيتم إزالتها وتحميل كلفة إزالة المخالفات بالنسبة للأحزاب والتحالفات والمرشحين.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أنه يمنع استغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين لأغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

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