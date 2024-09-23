إشادة هولندية بدور الرئيس بارزاني في قيادة الحرب على داعش

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 23 أيلول 2024، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفيرة الهولندية لدى العراق جانيت ألبيردا.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الهولندي في أربيل روليف فان إيس، عبّرت السفيرة الهولندية لدى العراق عن تقديرها لدور الرئيس بارزاني في قيادة الحرب على إرهابيي داعش، مشيرةً إلى التقدم الذي تم إحرازه في توطيد العلاقات بين بلادها وإقليم كوردستان على مختلف الأصعدة.

وفي جانب آخر من اللقاء، أبدى القنصل الهولندي سعادَته بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في تشرين الأول المقبل، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج الانتخابات بتعزيز المؤسسات وتحقيق المزيد من الاستقرار في إقليم كوردستان.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الوضع السياسي في العراق والمنطقة، ونتائج الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، إلى جانب الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان.

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