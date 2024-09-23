محمد شكري: إقليم كوردستان سيشارك في أكبر معرض زراعي دولي في فرنسا

قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، اليوم الاثنين 23 أيلول 2024، إن الإقليم سيشارك رسمياً في أكبر معرض زراعي دولي في فرنسا في أكتوبر المقبل، حيث سيتم عرض مجموعة من المنتجات المحلية والعضوية المميزة من كوردستان.

وفي مقابلة مع كوردستان24 من باريس، أكد محمد شكري أن “المشاركة في المنتدى الاقتصادي الفرنسي الكوردستاني، بالتزامن مع المعرض الزراعي الدولي الفرنسي، ستفتح آفاقاً جديدة للتوسع في الصناعة والاستثمار، فضلاً عن تعزيز تسويق منتجات إقليم كوردستان في المستقبل”.

وأوضح الدكتور شكري أن “المنتدى الاقتصادي الفرنسي الكوردستاني، الذي يجمع كبار الصناعيين ورجال الأعمال من خارج فرنسا، يمثل فرصة مهمة لوضع خطة شاملة لتعزيز العلاقات المستقبلية”.

وأشار إلى أن “عدة شركات فرنسية أبدت استعدادها للمشاركة في الاستثمار بإقليم كوردستان، والاستفادة من الإمكانيات والميّزات الاستثمارية التي يتمتع بها الإقليم”.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن “أعمال اليوم الأول من المنتدى سارت بشكل جيد للغاية، حيث تم مناقشة ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والسياحة، في إطار خطة رئيس الوزراء لمواصلة تطوير هذه القطاعات”.

وشدد الدكتور محمد شكري على أنه “سيتم اليوم توقيع اتفاقية استثمار بين شركات من إقليم كوردستان وشركة فرنسية”.

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