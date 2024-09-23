المنتدى الاقتصادي الفرنسي الكوردستاني فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسويق منتجات الإقليم

انطلق اليوم الاثنين 23 أيلول 2024، المنتدى الاقتصادي الفرنسي الكوردستاني في باريس.

ويشارك في المنتدى، نحو 60 مستثمرا من مختلف قطاعات إقليم كوردستان وعشرات المستثمرين الفرنسيين، وفق ما قال المتحدث باسم مجلس الاستثمار في حكومة إقليم بركشت آكريي لكوردستان 24.

ويهدف المنتدى إلى “تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا اقتصاديا سياسيا ودبلوماسيا “.

وأضاف أكريي، أن “باريس وأربيل تربطهما علاقة جيدة وقوية جداً، ونريد ان تنعكس هذه العلاقة الممتازة في المجال الاقتصادي ايضا”.

وأردف: “نريد تشجيع المستثمرين الفرنسيين على القدوم إلى إقليم كوردستان والاستثمار في مختلف القطاعات من خلال المنتدى، ولهذا الغرض سيقدم مجلس استثمار حكومة إقليم كوردستان جميع التسهيلات لهم”.

وأشار إلى رغبة هيئة الاستثمار، بجعل المنتدى فرصة لتسويق المنتجات المحلية لإقليم كوردستان في فرنسا.

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