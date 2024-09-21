القنصل الروسي بأربيل يؤكد استمرار الصداقة مع إقليم كوردستان في جميع الظروف

أكد القنصل العام الروسي في أربيل، مكسيم روبين، على مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الودية مع إقليم كوردستان “في جميع الظروف”.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مسعود بارزاني مع مكسيم روبين في مصيف صلاح الدين، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، حيث ناقشا الأوضاع السياسية والمستجدات الإقليمية، وفقاً لبيان صادر عن مقر بارزاني.

اللقاء شهد تسليط الضوء على الانتخابات البرلمانية في كوردستان المقررة في تشرين الأول المقبل، بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، و”النتائج الايجابية” لزيارة الرئيس بارزاني الأخيرة إلى بغداد.

يذكر أن الرئيس بارزاني زار بغداد في تموز الماضي، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار القادة والمسؤولين، بهدف حل المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

اللقاء تطرق كذلك إلى “العلاقات التاريخية والصداقة العريقة” بين الشعبين الكوردستاني والروسي، واللحظات البارزة في مسيرة تلك العلاقات.

وفي هذا الإطار، شدد القنصل العام الروسي على “استمرار وتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الودية بين الجانبين في كافة الظروف”.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو يوم الجمعة (20 أيلول 2024)، لشبكة رووداو الإعلامية، أن العلاقات بين روسيا وإقليم كوردستان “في تحسن مستمر”، خاصة في المجال التجاري.

كما أشارت زاخاروفا إلى أن “القنصلية العامة الروسية في أربيل موجودة منذ فترة طويلة، وهناك تبادل مستمر للوفود الرسمية”، مؤكدة أن “من مصلحة الطرفين تعزيز وتطوير العلاقات بينهما”.

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