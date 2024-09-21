مسرور بارزاني: خسائر توقف تصدير النفط تجاوزت 19 مليار دولار ولا قواعد إسرائيلية في كوردستان

قال رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، إن خسائر توقف تصدير النفط تجاوزت 19 مليار دولار، نافياً في ذات الوقت وجود قواعد إسرائيلية في الإقليم.

وأوضح بارزاني في مقابلة مع قناة “العربية”، إن “هناك مشكلات متراكمة تتعلق بالنفط والغاز والموازنة العامة، ولا يمكن حلها إلا عبر اتفاقيات دائمة بين الطرفين”.

وأشار إلى أن “الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان تجاوزت 19 مليار دولار، مشددًا على أن الحكومة الاتحادية لم تظهر أي استعداد لتعويض الإقليم عن هذه الخسائر”.

بارزاني تطرق أيضًا إلى اتهامات موجهة للإقليم بتهريب النفط، داعيًا من يوجه هذه الاتهامات إلى تقديم أدلة حقيقية.

وفي 25 مارس/ آذار 2023، أوقفت تركيا شحن نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد، لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات التي وصفتها بأنها “غير مصرح بها” من قبل حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و 2018.

ويعد خط أنابيب النفط الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان، هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه منه حقول النفط في شمال العراق.

لا وجود لقواعد إسرائيلية في الإقليم

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الدول المجاورة، أشار مسرور بارزاني إلى أن إقليم كوردستان يسعى دائمًا لتوسيع دائرة أصدقائه، موضحًا أن الإقليم يحظى بعلاقات جيدة مع دول الجوار، بالإضافة إلى الدول الغربية والخليجية.

وعلى صعيد العلاقة مع إيران، أعرب بارزاني عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق بداية لتحسين العلاقات بين الطرفين، نافياً وجود أي قواعد إسرائيلية في الإقليم كما يزعم البعض.

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