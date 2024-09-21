محافظة أربيل: المساحات الخضراء ستصل الى 50% مع نهاية العام الجاري

أعلنت إدارة العاصمة أربيل، اليوم السبت، عن استمرار زراعة الأشجار وازدياد المساحات الخضراء في شارعي الـ120 متر والـ150 متر، مشيرةً الى ان المساحات الخضراء في محافظة أربيل ستصل الى 50 % مع نهاية العام الجاري.

وذكرت الإدارة في بيان: “في اطار الاهتمام الذي تبديه الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، يستمر العمل والاهتمام بزيادة المساحات الخضراء ونظافة البيئة وتجميل الشوارع بزراعة الأشجار في العاصمة أربيل”.

وأضافت: “تم اطلاق حملة تشجير لشارعي الـ120 متر والـ150 متر، حيث سيتم زراعة 1500 شجرة، كما تمت زراعة حوالي الف شجرة بين شارعي الـ100 متر و الـ120 متر سابقاً”.

مشيرة الى انه “بحسب المعايير المتبعة فأن نسبة المساحات الخضراء في أربيل تصل الى 20% ، ومع الانتهاء من هذه الحملات المتتابعة لزيادة المساحات الخضراء سيتم تحويل 50% من مساحة العاصمة أربيل مع نهاية العام الجاري الى مساحات خضراء”.

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