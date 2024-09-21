السفيرة الامريكية لدى بغداد: تهديدات أمن العراق ما تزال قائمة

قالت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، يوم السبت، أن التهديدات لأمن العراق واستقراره وسيادته ما تزال قائمة.

وأشارت رومانوسكي في تغريدة لها على موقع X، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، إلى التزام الولايات المتحدة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في الحكومة العراقية والمجتمع المدني، لتعزيز عراقٍ سلمي ومزدهر للأجيال القادمة.

في اليوم الدولي للسلام، نتذكر أن التهديدات لأمن العراق واستقراره وسيادته لا تزال قائمة. نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في الحكومة العراقية والمجتمع المدني لتعزيز عراقٍ سلمي ومزدهر للأجيال القادمة. pic.twitter.com/jmIFK9tlnh — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) September 21, 2024

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