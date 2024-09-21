سبتمبر 21, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السفيرة الامريكية لدى بغداد: تهديدات أمن العراق ما تزال قائمة

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فى :أخبار عــامة
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السفيرة الامريكية لدى بغداد: تهديدات أمن العراق ما تزال قائمة

قالت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، يوم السبت، أن التهديدات لأمن العراق واستقراره وسيادته ما تزال قائمة.

وأشارت رومانوسكي في تغريدة لها على موقع X، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، إلى التزام الولايات المتحدة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في الحكومة العراقية والمجتمع المدني، لتعزيز عراقٍ سلمي ومزدهر للأجيال القادمة.

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