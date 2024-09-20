كوردستان تطلق أول هاتف ذكي يعمل بنظام الاندرويد

أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان انه ولاول مرة في الشرق الاوسط، تم إطلاق هاتف محمول ذكي يعمل بنظام الاندرويد في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم هيئة الاستثمار في حكومة كوردستان بەرگەشت ئاکرەیی اليوم الجمعة 20 أيلول 2024 لكوردستان24 “لأول مرة في الشرق الاوسط، إقليم كوردستان تطلق هاتفاً ذكياً باسم “اينفينيكس” ويعمل بنظام الاندرويد”.

وأضاف “جميع العاملين على إنتاج الهاتف من إقليم كوردستان، باستثناء عدد قليل من الخبراء الصينين المسؤولين عن القسم التكنولوجي، ويعملون على إنتاج 30 ألف هاتف شهرياً”.

وأشار المتحدث الى انهم يعملون الان على إنتاج “سمارت 8، وفي الشهر المقبل يتم انتاج سمارت 9، والتي تعتبر أحد المنتجات الفريدة التي تقدمها الصين بالتعاون مع المستثمرين الكورد في كوردستان”.

وأكد ان “المنتج متوفر الان في إقليم كوردستان ويتم تصديره الى سوريا والاردن والجزائر ولبنان والعديد من البلدان العربية الاخرى”.

وأوضح أن “سعر الهاتف يعتمد على المواصفات التي فيه، ففيها مواصفات مماثلة لمواصفات الهواتف الذكية الاخرى، ولانه الهاتف مصنوع في كوردستان، لذا فإن سعر الهاتف سيكون أرخص من باقي الهواتف الاخرى الموجودة في أسواق إقليم كوردستان”.

وأردف قائلاً “كمرحلة أولى يعمل نحو 300 شخص في مصنع صغير، ومع الانتهاء من بناء واستكمال مصنع كبير ومخصص، سيتم توظيف أكثر 1000 شخص”.

وتابع قائلاً “يعمل حاليا في المصنع 100 شخص، 97 شخص منهم من إقليم كوردستان ويحملون شهادات جامعية في المجالات التكنولوجية وتدربوا على يد الصينيين، وثلاثة آخرين صينيون”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية