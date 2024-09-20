تجارة كوردستان: حظر استيراد سيارات موديل 2022 فمادون ابتداءً من كانون الأول المقبل

أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة‌ بحكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، اليوم الجمعة، أنه سيتم حظر استيراد سيارات موديل 2022 إلى الإقليم ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مضيفاً ، أن “استيراد أي نوع من السيارات ذات موديل 2022 لن يُسمح به بعد نهاية كانون الاول المقبل”.

موضحاً ، انه “بعد هذا التاريخ سيتم فتح المجال لاستيراد سيارات موديل 2025 ، في حين سيظل استيراد سيارات موديل 2023 و2024 مستمرًا كما هو دون أي تغيير”.

ويشهد إقليم كوردستان منذ سنوات زيادة ملحوظة في استيراد السيارات المستعملة ، والتي لا تتماشى بعضها نسبياً مع المعايير الحديثة للأمان والبيئة ، وتوصف بعضها بأنها “خردة وغير صالحة وفق المقاسات العالمية”.

ويعتبر هذا القرار الجديد ، جزءًا من جهود حكومة اقليم كوردستان لتنظيم قطاع السيارات في الاقليم ، والحد من استيراد السيارات القديمة.

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